Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. Yarın için Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. 10 Eylül 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°.