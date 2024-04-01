Kocaeli Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kocaeli Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Kocaeli Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.



KOCAELİ'DE AK PARTİ ADAYI KAZANDI

AK Parti adayı Tahir Büyükakın %45.61 oy oranı ile ipi göğüsledi. En yakın rakibi CHP'den Atasoy Bilgin ise %28.65 oy oranında kaldı.

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