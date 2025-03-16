Kocaeli uçak gösterisi ne zaman, saat kaçta? SOLOTÜRK uçak gösterisi takvimi açıklandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ünlü akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli semalarına renk katacak. 16 Mart Pazar günü saat 15.30’da SEKA Park’ta prova uçuşu gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK, 18 Mart Salı günü ise İzmit semalarında Çanakkale Şehitleri'ni anmak için izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

Bu anlamlı günde, ekibin sergileyeceği akrobasi hareketleri, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda Çanakkale’de verilen mücadeleye duyulan saygının simgesi olacak.



Kocaeli’deki gösteri uçuşları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın gururu SOLOTÜRK’ün ulusal anlam taşıyan etkinliklerde gösterdiği performansın bir yansıması olarak halkın ilgisini şimdiden toplamaya başladı.