Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yaptı.​​​​​​​



KARABÜK'TE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Karabük'te öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.



Trafik ve kara yolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yollarında kar yağışına karşı tedbir aldı.