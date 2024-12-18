Kocaeli'de 1,6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmit'te bir minibüste yaklaşık 60 litre olan 67 şişe gümrük kaçağı içki ve Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdukları bir minibüste ise 1 ton 600 kilo kıyılmış kaçak tütün yakaladı. Bir kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem, 2 kişiye ise 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem yapıldı.