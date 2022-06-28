Kocaeli'de 100 metrelik kulede göçük: 2 kişi mahsur kaldı

Kocaeli'de çıktıkları kulenin çökmesi üzerine enkaz altında kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay sabaha karşı 03.00 sıralarında Sekapark'ta bulunan ve Seka Fabrikasından kalan tarihi kulede meydana geldi.

İddiaya göre Deniz K. ile Kemal K. yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kuleye, henüz öğrenilemeyen bir şekilde çıkmayı başardı.

ENKAZIN ALTINDA KALDILAR

İkili kulede bulundukları esnada, beton parçaları üzerlerine düştü. Bu sırada Kemal K. betonların altında kalmaktan kurtulurken, Deniz K. ise enkazda kaldı. Çevrede kimsenin olmaması sebebiyle ikili seslerini bağırarak duyurmaya çalıştı.

Bu sırada bölgede bulunan güvenlik görevlileri ile, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri sesleri duydu.

İki kişi, Kocaeli'de bulunan 100 metrelik kuleye çıktı

Hemen bölgeye giden ekipler, kulede enkaz altında kalan iki kişiyi fark etti. Yaralılardan Kemal K. hemen indirilip hastaneye sevk edilirken, Deniz K. için kurtarma operasyonu başlatıldı.



Kurtarma çalışması için bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracıyla yukarı çıkan ekipler, inleyerek kurtarılmayı bekleyen Deniz K.'yı önce sakinleştirmeye çalıştı.



İKİ SAAT SONRA KURTARILDI



Yaklaşık iki saat süren operasyonun ardından kulenin 20 metrelik yüksekliğinde kalan Deniz K. aşağıya indirildi.



İki şahıs ambulans ile Seka Devlet Hastenesi'ne sevk edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.