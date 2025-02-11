Kocaeli'de 14 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

Kocaeli'de 14 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda, "hırsızlık", "zimmet" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında 1 yıldan 8 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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