Kocaeli'de 14 hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.



Düzenlenen operasyonlarda, "hırsızlık", "zimmet" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında 1 yıldan 8 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi yakalandı.



Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.