Kocaeli'de 17 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Çayırova ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 16 parça halinde ağırlığı 3 kilo gelen 17 bin 757 adet captagon hap ele geçirdi.



Konu ile ilgili Gebze Adliyesine sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.