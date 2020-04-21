Kocaeli'de 17 daireli site karantinaya alındı

Başiskele ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin akrabalarıyla birlikte yaşadığı 17 daireli site karantina altına alındı.

DHA 21.04.2020 - 11:27

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi Mevlevi Sokak üzerinde bulunan akraba olan ailelerin yaşadığı 17 daireli site, burada yaşayan 1 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına alındı.

Site sakinlerinin evlerinden çıkmaları yasaklanırken, bekçilerin kontrolleri sağladığı sitenin giriş kapısına Başiskele Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazısı asıldı. 

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