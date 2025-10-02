Kocaeli'de 2 çocuğunu öldüren babaya müebbet hapis

Körfez ilçesinde yaşayan Merdiye (43) ve Murat Rüzgar çiftinin 14 yıllık evliliğinde, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre Rüzgar (10) isimli 2 çocukları oldu. Çift arasında Murat Rüzgar'ın ev alacağı sırada dolandırılması sonrası tartışmalar yaşanmaya başlandı. Merdiye Rüzgar evi terk edip memleketi Mardin'e gitti. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen çift arasında tartışmalar devam etti.



"ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM" DEMİŞTİ



23 Mart 2023'te dışarıda olan Murat Rüzgar, evdeki eşini arayıp oğlu Yunus Emre'yi, ramazan ayı nedeniyle tıraşa ve alışverişe götüreceğini söyledi. Oğlunu alan Rüzgar, annesinin Körfez'deki evine gitti. Kursa giden kızı Beril Yağmur'u da alan Murat Rüzgar, 2 çocuğunu burada boğup ardından ilçede sahile gitti. Murat Rüzgar, burada da polis ekiplerinin yanına giderek, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" dedi.



Eve giden ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 çocuğun da öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Rüzgar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.



CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRLENDİ



Murat Rüzgar hakkında "Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.



Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Murat Rüzgar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, çocukların ölümünün boğulmaya bağlı olduğunun tespit edildiğini belirtilerek sanığın el yazısıyla yazmış not olduğu, cep telefonunda yapılan incelemede sanığın ‘Çocuklarım sizler gibi şeytanlarla değil meleklerle mutlu olacaklar’ şeklinde mesaj içerikleri olduğu, sanığın beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuklarını kasten öldürdüğü belirtilerek sanık hakkında ayrı ayrı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.



MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI



Sanık avukatı, yaşanan hadiselerin müvekkilin ruhsal sıkıntılarından olduğunun açık olduğunu ayrıca sanığın beyanlarının samimi olduğunu belirterek beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanığa "Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme sanık hakkında indirim uygulamadı.