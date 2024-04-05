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Kocaeli'de 2 kişi gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 kişi, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de 2 kişi gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin doğal gaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.

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