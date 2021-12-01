Kocaeli'de 29 bin 115 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde üretim izni olmadan etil alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.



İş yerinde yapılan aramada, 1440 litresi şişelenmiş, 1175 litresi bidonlarda depolanmış ve 26 bin 500 litresi şişelenmemiş etil alkol bulundu.



Dolum, kapaklama, etiketleme ve barkodlamada kullanılan makine, etil alkol şişeleri ve bidon için 278 bin kapak, şişe ve bidonlarda kullanılan 1 milyon 350 bin sahte marka etiketi ve barkod, doluma hazır bir litrelik 41 bin 888 şişe, 3 bin 460 karton koli, soğutma ünitesi, 2 ısıtma kazanı, 30 bin litrelik metal tank, 5 bin litrelik 3 metal tank, etil alkolün sevkiyatında kullanılan araç ile yükleme (forklift) aracına el konuldu.



Konuyla ilgili 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.