Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk, ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3’üncü kattaki balkondan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu E.T., ağır yaralandı.

Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk, ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Fatih Mahallesi 9’uncu Sokak’ta meydana geldi. E.T., iddiaya göre, 3'üncü kattaki evlerinin balonundan dengesini kaybederek zemine düştü.

Kızın düştüğünü gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Burada ilk müdahalesi yapılan E.T., daha sonra İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Başında, belinde ve ayak topuklarında kırıklar oluşan genç kız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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