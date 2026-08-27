Kocaeli'de 4 katlı bina boşaltıldı. Kolon ve kirişlerinden ses geldi
27.08.2026 05:02
Anadolu Ajansı
Kocaeli İzmit'te bina boşaltıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 4 katlı bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak'ta 4 katlı binada oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından, AFAD ekiplerine bilgi verildi.
Ekiplerin binada ve bitişiğinde temeli açılan inşaat alanındaki incelemesi sürüyor.