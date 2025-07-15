Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandı

D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde aynı yönde seyreden Sinan Demir idaresindeki otomobil ile başka bir otomobil ve Şahin K. yönetimindeki TIR kazaya karıştı.

Kazanın şiddetiyle Sinan Demir'in kullandığı otomobil, TIR'dan düşen konteynerin altında kaldı. Bariyerlere de giren otomobil paramparça oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Konteynerin düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Şahin K. ise kazadan yaralı kurtuldu.



SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan TIR sürücüsü Şahin K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde tutuklandı.