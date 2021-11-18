Kocaeli'de geçen hafta 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği servis kazasıyla ilgili soruşturmada lise müdürü açığa alındı. Kocaeli'de 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği servis kazasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Öğrencilerin okuduğu okulun müdürü açığa alındı.Lise öğrencilerini taşıyan servis aracı, 9 Kasım'da, yolda bir kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetmişti. İdari soruşturma kapsamında Emlak Konut Anadolu Lisesi'nin müdürü açığa alındı.Kazanın ardından aracın yaşının olması gerekenden fazla, sürücünün de belge eksikliği olduğu ortaya çıkmıştı. Adli soruşturma da devam ediyor.