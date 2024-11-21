Kocaeli'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.



Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

