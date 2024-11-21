Kocaeli'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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