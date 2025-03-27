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Kocaeli'de 7 katlı binada yangın: Can pazarı yaşandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'de 7 katlı binada yangın: Can pazarı yaşandı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, alt kattaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de 7 katlı binada yangın: Can pazarı yaşandı - 1 İtfaiye ekipleri, içeride kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla üst kattaki dairelerin balkon ve pencerelerinden tahliye edildi.

Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

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