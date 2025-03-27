Kocaeli'de 7 katlı binada yangın: Can pazarı yaşandı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler, alt kattaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

