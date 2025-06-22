Kocaeli'de acı olay: Çocuğunu kurtarmaya çalışan anne öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı mevkisinde eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları K.A.Y. ve A.S.Y. ile ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. İddiaya göre K.A.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören A.S.Y. peşinden atlarken, ardından anne Karabudak da çocuklarını kurtarmak için suya atladı.



KENDİ İMKANLARI İLE SUDAN ÇIKTI



Sudan kendi imkanlarıyla çıkan K.A.Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. K.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. A.S.Y. ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



ANNENİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI



Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak’a ulaştı. Yapılan kontrollerde anne Karabudak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak’ın cenazesi, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



"ÇOCUĞU KURTARDIK"



Kurtarma çalışmalarına katılan Ahmet Erkul evinin ormanlık alana 300 metre mesafede olduğunu belirterek, “Bağırma sesi duydum; daha sonra ambulans ve itfaiyenin sesini duydum. Olay yerine ulaştık. Çocuğu oradan kurtardık. Diğer çocuğu görmedim. Suya düşen anneyi itfaiye çıkardı. Anne öldü” diye konuştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.