Kocaeli'de acı olay: Genç kız yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde acı bir olay yaşandı.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde ikamet eden aile, odasındaki yatağında hareketsiz yatan 18 yaşındaki kızları E.İ.T.'nin çağrılarına tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



Adrese yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.