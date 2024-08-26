Kocaeli'de acı olay: Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Durumu ağır olan Gakçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün kurtarılamadı.



Gakçı'nın Sakarya'da yaşadığı, nişanlısı ile vakit geçirmek için Babalı Sahili'ne geldikleri öğrenildi. O.G.'nin ise hastanedeki tedavisi hala sürüyor.