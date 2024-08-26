Kocaeli'de acı olay: Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde nişanlısı ile boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Ufuk Gakçı hayatını kaybetti.

Kocaeli'de acı olay: Nişanlı çifti ölüm ayırdı

'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Dün, Babalı Sahili'nde denize giren Ufuk Gakçı (28) ile nişanlısı O.G. boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde çırpınan çifti gören vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koştu. Çift denizden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de acı olay: Nişanlı çifti ölüm ayırdı - 1

Durumu ağır olan Gakçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün kurtarılamadı.

Gakçı'nın Sakarya'da yaşadığı, nişanlısı ile vakit geçirmek için Babalı Sahili'ne geldikleri öğrenildi. O.G.'nin ise hastanedeki tedavisi hala sürüyor.

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