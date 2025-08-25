Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.



Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.



Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



Yanan alanın alt kısmındaki otluk ve ağaçlık alanda 23 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmüştü.