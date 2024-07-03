Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde S.A., tartıştığı eşi S.A'ya (42), oğlu İ.A. (17) ve kızı Y.A'ya (14) tabanca ile ateş etti. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.A. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan S.A. ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu bildirildi. S.A. ile karısının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi.

Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.