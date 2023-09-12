Kocaeli'de AK Parti ve CHP binalarına saldırıdan şüpheliye ev hapsi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar verdikten sonra serbest bırakılan D.D., AK Parti’nin eski seçim ofisine de taşla saldırıp zarar verdi. Şüpheli D.D.'ye ev hapsi verildi.

Kocaeli'de AK Parti ve CHP binalarına saldırıdan şüpheliye ev hapsi

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde geçen pazar gecesi işsiz olduğu öğrenilen D.D., bir binanın giriş katında bulunan CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp içerideki, eşyalara zarar verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan D.D., ifadesinde “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı.” dedi. D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde serbest bırakıldı.

Kocaeli'de AK Parti ve CHP binalarına saldırıdan şüpheliye ev hapsi - 1

SERBEST KALDIKTAN SONRA TEKRAR SALDIRI

D.D., serbest kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde aynı mahallede bulunan AK Parti’nin son seçimlerde kullandığı, camlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu seçim ofisinin de camlarını taşla kırdı.

Kocaeli'de AK Parti ve CHP binalarına saldırıdan şüpheliye ev hapsi - 2

D.D., yeniden gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden D.D. adliyeye sevk edildi. D.D. hakkında "mala zarar verme" suçlamasıyla yargılama süresince ev hapsi kararı verildi.

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