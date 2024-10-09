Kocaeli'de alev alan restoran küle döndü

Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranın mutfak bölümünde dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede işletmeyi sardı.



Çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.