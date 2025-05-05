Kocaeli'de ana su hattı patladı: İlçe sular altında kaldı



Bahar Caddesi üzerinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, kepçe operatörü ana su hattını patlattı. Su hattından fışkıran sular, kısa sürede caddeyi ve çevresini adeta dereye çevirdi. Taşan sular, D-100 yan yol ile İstiklal Caddesi’ni sular altında bıraktı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen İSU ekipleri, su akışını kısa sürede kontrol altına alarak hattı kapattı.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi bekleniyor.