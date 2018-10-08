Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde Kocaeli Barosu'nun bulunduğu plazadaki hukuk bürosunda avukat Hüseyin Fener, ofisine gelen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bıçakla Fener'i kolundan ve karnından yaraladıktan sonra kaçtı.
Saldırganın peşinden koşan Fener, yanındaki silahla ateş açtı. Olayda, park halindeki bir kamyonetin ön camına mermi isabet ettiği görüldü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fener'i Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.