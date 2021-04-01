Kocaeli'de balıkçı teknesi battı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre makine arızası yaparak sürüklenen ve yardım çağrısı yapan balıkçı teknesi bir süre sonra Dikili mevkiinde batmaya başladı.

Batan tekneden denize atlayan 3 kişi, yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı. 3 kişi, kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.