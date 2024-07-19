Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, Kerpe ve Kovanağzı sahilleri hariç denize girme yasağı 20 Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Pazar günleri boyunca geçerli olacak. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için cankurtaran hizmeti verilen bölgeler dışında denize girmemeleri ve mantar dubalar içinde denize girmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Sahil güvenlik ekipleri, vatandaşların güvenliği için sürekli olarak denetimlerini sürdürecek.