Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava kuşulları nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bazı plajlarda denize girmek yasaklandı.

Konuya ilişkin Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle perşembe ve cuma günleri Kandıra ilçemizde bulunan Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır.

Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur."