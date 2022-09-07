Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Kocaeli'de Menteş ailesinin doğum için gittikleri hastanede bebekleri öldü. Aile ihmali olduğunu iddia ettikleri doktor hakkında şikayetçi oldu.

25 yaşındaki İlayda Menteş, hamileliği boyunca kadın doğum doktoru Y.Ç'nin kliniğinde kontrollere gitti.

Doğum, Kocaeli'deki özel hastanede gerçekleşecekti.



Kadının pazar gecesi doğum sancıları başladı. İddiaya göre aile doktora telefonla ulaşamadı. Yaklaşık 1,5 saat sonra telefona cevap veren doktor, halı saha maçında olduğunu söyledi.

''HALI SAHADAYDIM''

Baba Menteş, ''Doktor bey ben telefonda konuşurken söyledi. 'Halı sahadaydım, açamadım telefonu' dedi, doktorun ihmali olduğu apaçık belli'' açıklamasında bulundu.

Menteş, bu sürede hastaneye yatış yaptı. Ancak doktor, hastaneye sabah gitti.



İddiaya göre ilk muayenede sorun olmadığını söyleyen doktor, 3 saat sonra ise annenin acilen sezaryene alınması gerektiğini söyledi.



Ailenin iddiasına göre hamile kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildi.

Dede Sedat Menteş, ''Doktorun bugüne kadar her şey normal demesine rağmen bize gece 12.30'da yatış yapmışız doktoru arıyoruz ama gelmiyor. Doktorun telefonuna ulaşamıyoruz. Hastane ebesine ulaşıyor, sonra doktor bizi arıyor'' dedi.

