Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Kocaeli’de doğum için özel bir hastaneye yatış yapan İlayda Menteş'in bebeği yaşamını yitirdi. Ailenin iddiasına göre gece halı sahada maç yapan doktor telefonlara cevap vermedi. Birkaç saat sonra aileyle görüştü ancak hastaneye sabah gitti. Acil sezeryana alınan kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildiği öne sürüldü. Aile doktor hakkında şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise iddiaları yalanları annenin 10 dakika içinde ameliyata alındığı söyledi.

Haberler - NTV Haber 07.09.2022 - 13:28

Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası

'de Menteş ailesinin doğum için gittikleri hastanede bebekleri öldü. Aile ihmali olduğunu iddia ettikleri doktor hakkında şikayetçi oldu.

25 yaşındaki İlayda Menteş, hamileliği boyunca kadın doğum doktoru Y.Ç'nin kliniğinde kontrollere gitti. 

Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası - 1

Doğum, Kocaeli'deki özel hastanede gerçekleşecekti.

Kadının pazar gecesi doğum sancıları başladı. İddiaya göre aile doktora telefonla ulaşamadı. Yaklaşık 1,5 saat sonra telefona cevap veren doktor, halı saha maçında olduğunu söyledi.

''HALI SAHADAYDIM''

Baba Menteş, ''Doktor bey ben telefonda konuşurken söyledi. 'Halı sahadaydım, açamadım telefonu' dedi, doktorun ihmali olduğu apaçık belli'' açıklamasında bulundu.  

Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası - 2

Menteş, bu sürede hastaneye yatış yaptı. Ancak doktor, hastaneye sabah gitti.

İddiaya göre ilk muayenede sorun olmadığını söyleyen doktor, 3 saat sonra ise annenin acilen sezaryene alınması gerektiğini söyledi.

Ailenin iddiasına göre hamile kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildi.

Dede Sedat Menteş, ''Doktorun bugüne kadar her şey normal demesine rağmen bize gece 12.30'da yatış yapmışız doktoru arıyoruz ama gelmiyor. Doktorun telefonuna ulaşamıyoruz. Hastane ebesine ulaşıyor, sonra doktor bizi arıyor'' dedi. 

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