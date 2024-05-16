Kocaeli'de besi çiftliğinde yangın

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi kırsal Selimiye Mahallesi'nde Eşref ve Erkan K'ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede park halindeki bir otomobile de sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.



Yangın nedeniyle çiftlikte hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.