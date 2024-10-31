Kocaeli'de bıçaklı sopalı sokak kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup sokak ortasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Yoldan geçen jandarma personelinin müdahale etmeye çalıştığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bıçaklı sopalı sokak kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ataevler Mahallesi Yağmur Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gençler sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. O sırada yoldan geçen bir jandarma personeli de kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgada E.K. ile V.A. bıçaklandı. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, diğer şahıslar ise kaçtı. Gençlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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