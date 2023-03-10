Kocaeli'de binanın temel kirişine beton yerine toprak

Yaklaşık 3 ay önce çalışmaya başladıkları yapının inşa sürecinde gördükleri eksikliklerin görüntüsünü çektiğini ve müteahhitleri uyardığını anlatan Şengül, buna karşı işten kovulmakla tehdit edildiğini öne sürdü.



"BETONLARIN BAĞLANTISI YOK"



Şengül, önce Büyükşehir Belediyesi'ne ardından da Kocaeli Adliyesi'ne şikayette bulunduğunu aktararak, "İnşattaki su basmanındaki kiriş sistemine toprak dolgusu yapıldı. Normal bildiğiniz yumuşak bahçe toprağı. Gelen betonun betonla temas etmesi gerekirken arada 10-15 santimetre toprak doludur. Betonların birbirine bağlantısı yok kesinlikle. Araya toprak girdiğinden dolayı binanın taşıyıcı gücü düştü. Buraya 23 daire yapılacak. Bu çok tehlikeli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.



"YIKILMASI İÇİN DEPREME GEREK YOK"



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin de etkisiyle şikayet etme kararı aldığını anlatan Şengül, "Binanın yıkılması için hiçbir deprem gelmesine gerek yok. O ağırlık üst üste gelsin bina yıkılır. Deprem olmasına gerek yok ki." diye konuştu.



Öte yandan Şengül, toprakla doldurulan inşaat temelindeki kirişlerin üzenine beton dökülmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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