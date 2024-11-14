Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında yangın: 1 ölü

Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, girdikleri çatı katında cansız bedenle karşılaştı.

İncelemede; içeride mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin, eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Muhammet Ali Alma olduğu tespit edildi. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen ve bir alt katta oturan baba Bahattin Alma fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Ali Alma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.