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Kocaeli'de bir araç otoyol gişelerine çarptı: Sürücüsü ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bir araç gişelere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'de bir araç otoyol gişelerine çarptı: Sürücüsü ağır yaralandı

Kuzey Marmara otoyolu kesiminde kaza meydana geldi. 

Otoyolun İzmit geçişinde S.Y. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İzmit Doğu Gişeleri'ne çarparak devrildi.

Kazada sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatıldı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak yola savrulduğu görüldü.

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