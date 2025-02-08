Kocaeli'de bir kadın eşini tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.

Kocaeli'de bir kadın eşini tabancayla öldürdü

Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası 43 yaşındaki S.A'ya tabancayla ateş etti.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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