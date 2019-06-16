Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki villada yaşayan müteahhit Çelebi Aydas bir arkadaşını misafir ediyordu.
Müteahhit Aydos gece uyuduğu sırada, arkadaşı tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Eve giden yakınları 47 yaşındaki müteahhitin cansız bedenini buldu.
Polis, cinayet zanlısının kimliğini tespit edip evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada üzerinde kan izi olan kıyafetler bulundu. Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'de bir müteahhit arkadaşı tarafından öldürüldü
NTV HaberTürkiye
Kocaeli'de bir müteahhit gece uyurken evinde ağırladığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki villada yaşayan müteahhit Çelebi Aydas bir arkadaşını misafir ediyordu.