Kocaeli'de boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kiraz Deresi'nin Karadenizliler Mahallesi'nde kalan kısmında kirlilik tespit etti.

Kahverengi çamura benzer maddeden numune alan ekipler, yaptıkları araştırmada kirliliğin, dere kenarındaki boru fabrikasından kaynaklandığını belirledi. Numuneler, analiz için laboratuvara gönderilirken, tutanak tutularak, soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Başişkele ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nden geçmekte olan Kiraz Dere ve çevresinde yapılan rutin kontroller esnasında derede kirlilik görülmüştür. Kirliliğin kaynağının tespitine yönelik olarak dere boyunca yapılan incelemelerde, Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş ünvanlı işletmeden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, tesiste yapılan incelemede, fabrikanın arıtma tesisinde bulunan atık suların yağmur suyu hattına verildiği oradan da dereye deşarj olduğunun tespit edildiği söylendi. Belediye konuyla ilgili tutunak düzenlerek tahkikat başlatıldığını belirtti.