Kocaeli’de bungalov alev alev yandı

Kocaeli’de bir bungalov alev alev yandı.



Yangın, Gebze ilçesindeki Denizli Göleti Barajı mevkisinde bulunan bungalovda meydana geldi.



Henüz bilinmeyen sebeple bungalovda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Ahşap yapıyı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, bungalov kullanılamaz hale geldi.



İçeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.