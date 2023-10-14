Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı

Kocaeli'de iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı

'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında otomobildeki 3 kişiden 1'i, İstasyon Caddesi'nde yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı.

Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı.

Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı - 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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