Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.



Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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