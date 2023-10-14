Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında otomobildeki 3 kişiden 1'i, İstasyon Caddesi'nde yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı.
Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Yurt Haber
- Kocaeli