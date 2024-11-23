Kocaeli'de çatı uçtu: 6 otomobil hasar gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı uçarak 6 otomobilin üstüne devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'de çatı uçtu: 6 otomobil hasar gördü

genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit ilçesi Yeni Mahalle Şiir Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatısı uçtu. Devrilen çatı, 6 araç ve ağaçların üstüne devrildi.

Araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. Sesleri duyan vatandaşlar dışarı çıkınca araçlarının çatının altında olduğunu görüp ekiplere haber verdi.

Polis ekipleri yola savrulan çatı sebebiyle caddede önlem aldı.

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