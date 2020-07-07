Kocaeli'de corona virüs hastasına 'geçmiş olsun' ziyaretine giden 3 kişi virüse yakalandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde corona virüs hastasına geçmiş olsun ziyaretine giden üç kişi virüse yakalandı.

Rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi olan N.B. isimli bir kişi tedavisinin ardından taburcu oldu. Tekrar rahatsızlanarak hastaneye giden N.B'ye yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. N.B. isimli vatandaşın ardından eşi F.B. ve aynı mahallede yaşayan kızı S.S.’nin de yapılan test sonuçları pozitif çıktı.



Daha sonra corona virüs sonuçları pozitif çıkan vakalarla temasa geçtiği belirlenen vatandaşlara da virüs testi yapıldı.

N.B.’yi ve kızı Seher S.'ye "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu belirlenen 3 kişinin yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Vakalar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili konuşan Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Elmacı, vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evlerinin karantinaya alındığını söyledi.