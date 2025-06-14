Kocaeli'de D-100'ü kitleyen kaza: İki kişi yaralandı

Kara yolunun Sultanorhan Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden A.E. yönetimindeki otomobil ile C.K. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.



Aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki servis aracı ve P.P. yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü ve P.P. idaresindeki otomobildeki yolcu yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.