Kocaeli’de DAEŞ operasyonu: 10  gözaltı

Haberler - İHA 04.01.2022 - 09:54
Kocaeli'de DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.
DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4’ü yabancı uyruklu toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Şahıslardan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu 3 şahsın ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi.