Kocaeli’de DAEŞ operasyonu: 10  gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen DAEŞ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberler - İHA 04.01.2022 - 09:54

Kocaeli’de DAEŞ operasyonu: 10  gözaltı

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'de DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.

DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4’ü yabancı uyruklu toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahıslardan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 3 şahsın ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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