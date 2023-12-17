Kocaeli'de dehşet: İki kişiyi yerdeyken tekmeleyip, kemerle dövdüler

Dışarıya taşan olayda iki şahıs, karşı taraftaki dört şüpheli tarafından feci şekilde dövüldü. Yere yatırılan iki kişi, tekmelerin hedefi oldu. Hızını alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, iki kişiyi acımasızca dövdü.

Aldığı darbeler sonucu iki kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.