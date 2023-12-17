Kocaeli'de dehşet: İki kişiyi yerdeyken tekmeleyip, kemerle dövdüler

Olay, İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında iki şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Dışarıya taşan olayda iki şahıs, karşı taraftaki dört şüpheli tarafından feci şekilde dövüldü. Yere yatırılan iki kişi, tekmelerin hedefi oldu. Hızını alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, iki kişiyi acımasızca dövdü.
Aldığı darbeler sonucu iki kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Dayak
- Kocaeli