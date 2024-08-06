Kocaeli'de denizde bir erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde denizde 39 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de denizde bir erkek cesedi bulundu

Sahil Mahallesi Park İçi Yolu Sokak'ta bisiklet süren vatandaş, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait olduğu belirlendi.

Kayış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay yeri inceleme polisi ise bölgede incelemeler yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ortadoğu Uzmanı Kiwan NTV'ye konuştu: Hizbullah savaşa dahil olacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Burnunun yamukluğu ele verdi: Cezaevine geri döndü

Burnunun yamukluğu ele verdi: Cezaevine geri döndü

Bilecik'te korkunç kaza: Önce elektrik direğine sonra şarampole

Bilecik'te korkunç kaza: Önce elektrik direğine sonra şarampole

Kahramanmaraş’ta bahçe yangını

Kahramanmaraş’ta bahçe yangını

Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...