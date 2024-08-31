Kocaeli'de denizde kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de denizde kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor

Ailesiyle Kartepe ilçesinden gelen Mehmet Selim Y, akşam saatlerinde Kerpe plajından denize girdi.

Mehmet Selim Y, bir süre sonra dalgalı denizde gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı.

Suda arama yapan ekipler, dron ile yüzeyini tarayarak arama çalışması gerçekleştirdi.

Dalgıçların da destek verdiği çalışmalarda herhangi bir sonuç alınamazken, havanın kararması üzerine arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

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