Kocaeli'de denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, gece denize giren Ferhat Y. (45) kayboldu. Balıkçılar, dört saat süren aramanın ardından parçalanmış bir erkek cesedi buldu.

Kocaeli'de denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu

'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Çalköy Seyrek Mahallesi’nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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