Kocaeli'de denize giren iki kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren iki kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de denize giren iki kişi boğuldu

'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Ertuğrul Kubilay ile Mustafa Özdemir, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, gözden kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kubilay ile Özdemir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenazeler, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin Sakarya'nın Arifiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...